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Aktüel Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu
Aktüel

Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-24 08:55:17 -
Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

VAN (AA) - Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'nın Irak'taki sözde tim komutanı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda terör örgütü PKK/KCK'da 2018'de Van'dan katılan ve 2018-2020 yılları arasında Irak (Pencerin-Asos) bölgesinde sözde tim komutanı olan teröristin dün, Şırnak Silopi Hudut Kapısından teslim olması sağlandı.



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