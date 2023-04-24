Van'da İran plakalı minibüs devrildi: Yaralılar var
Van'da İran plakalı yolcu minibüsü devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Van'ın Özalp ilçesinde İran plakalı yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
İran'dan Van'a gelen 41 AB 326 plakalı yolcu minibüsü, Kapıköy-Van kara yolu Kargalı Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, minibüsteki yaralıları çıkardı.
Ambulanslara alınan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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