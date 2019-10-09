0553 313 94 23

Van'da iki terörist öldürüldü

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, iki terörist öldürüldü.

09 Ekim 2019 Çarşamba 07:47
Van'da iki terörist öldürüldü

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, iki terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Böylelikle bugünkü operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı, Hakkari'de 4, Van'da 2 olmak üzere 6'ya ulaştı.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 07:47
  1. Van
  2. Hakkari
  3. Gürpınar kırsalı
  4. iç güvenlik operasyonları
  5. İçişleri Bakanlığı
  6. Jandarma Özel Harekat
  7. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BEB iptali nasıl yapılır Garanti
    1. BEB iptali nasıl yapılır Garanti
    2. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki..
    3. EYT’liler sağlıktan yararlanacak mı?..
    4. Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu..
    5. Kıdem tazminatı maaşın kaç katıdır..
    6. ABD'den aykırı bir ses yükseldi!..
    7. Avustralya’daki orman yangınlarında 30..
    8. Çapraz sorguya alındı! Osman Kavala'ya..
    9. BES iptali nasıl yapılır? Garanti,..
    10. Kara yollarında son durum
    11. Fransız dergisi duyurdu! Sıcak bölgede..
    12. WSJ: Ankara'nın YPG tepkisini Kürt..
    13. Kızına işkence yapan baba gözaltına..
    14. Ekvador’da yargı ve yasama kurumları..
    15. Erdoğan'dan Trump'a: Yolumdan çekil!
    16. EYT’liler seçime oynuyor! “Sandıkta..
    17. Hastaneye kaldırıldı! Polis memuruna..
    18. 'Dünya, Türkiye'nin Suriye'nin..
    19. Silahlı suç örgütüne yönelik..
    20. Irak hükümetinden göstericilerin..
    21. IMF Başkanı'na göre küresel ekonomi..
    22. Beyaz Saray, Demokratlar'ın azil..
    23. Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın..
    24. Suriyeli muhaliflerden terörle..
    25. İtiraf geldi, rezil oldular! Hani dış..
    26. ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisine..
    27. Taşeron işçiye asgari ücret zammı ne..
    28. Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor...
    29. 'Tarihi eserlerimizin ABD piyasasında..
    30. 'ABD tarihinin en tehlikeli seri..
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2019
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor