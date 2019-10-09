Van'da iki terörist öldürüldü Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, iki terörist öldürüldü.

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, iki terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle bugünkü operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı, Hakkari'de 4, Van'da 2 olmak üzere 6'ya ulaştı. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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