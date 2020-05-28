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Aktüel

Van'da iki mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 21:03:32 -
Van'da iki mahalle karantinaya alındı

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde iki mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Gedikbaşı ve Ekecek mahallelerinde yürütülen çalışmalarda il dışı temaslı olduğu tespit edilen iki kişinin testinin pozitif çıktığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine sağlık ekipleri mahallelerde incelemelerde bulunmuştur. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Gedikbaşı ve Ekecek mahalleleri ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alınmıştır. Mahallelere giriş ve çıkışlar kapatılmıştır."

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