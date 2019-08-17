Van'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı

VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. İlçenin Mollakasım Mahallesi'nde iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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