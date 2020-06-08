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Aktüel

Van’da FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Van’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:32:22 -
Van’da FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Van’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibat/iltisak içerisinde bulunduklarına dair haklarında bilgi/belge ve adliye mahrem imamlarıyla irtibat/iltisakının bulunduğu tespit edilen 10 aktif zabit kâtibi, infaz koruma memuru, teknisyen ve 1 KHK ile ihraç zabit kâtibine yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 8 Haziran 2020 günü Van merkezli Şanlıurfa, Hatay, Ağrı ve Siirt illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir” denildi.

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