0553 313 94 23

Van’da ekmeğe ve çaya zam

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, alınan kararla 210 gram ekmeğin 1 TL 25 kuruş, 1 bardak çayın ise 1,5 TL olduğunu söyledi.

20 Ağustos 2019 Salı 10:00
Van’da ekmeğe ve çaya zam

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, alınan kararla 210 gram ekmeğin 1 TL 25 kuruş, 1 bardak çayın ise 1,5 TL olduğunu söyledi.


Açıklamalarda bulunan İsa Berge, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı odaların talebi üzerine oluşturulan komisyon marifetiyle yeni rayiç fiyatlarının belirlendiğini söyledi. Komisyonun yaşanan ekonomik dalgalanmadan kaynaklı gelen zamları dikkate alarak talebi değerlendirdiğini vurgulayan Berge, “Kira, elektrik, su ve doğalgaza gelen zamların yanı sıra esnafımızın aldığı ürünlere yapılan zamlar da ortadadır. Giderleri artan esnafın zor durumunu gözeten komisyon da bu zamları dikkate alarak yeni fiyatları belirlemiştir” dedi.


Yapılan zamla birlikte daha önce 1 TL olan 210 gram ekmek 1 lira 25 kuruş, 1 TL olan 1 bardak çay ise 1,5 TL oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:00
  1. sanat
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Varislerden ağrısız, ameliyatsız kurtulmak mümkün
    1. Varislerden ağrısız, ameliyatsız..
    2. Hisarcık Kaymakamı ve Belediye..
    3. İçişleri Bakanı Soylu,"Milletin..
    4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bizim..
    5. "Düzenli tasarruf yapanların seviyesi..
    6. ABD'de göçmen merkezlerinde tutulanlar..
    7. Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz!..
    8. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu..
    9. Orgeneral Çetin, Hakkari'de esnafı..
    10. İçişleri Bakanı Soylu: "Demokrasiyi ve..
    11. Ucuz uçak biletinin yolu turlardan..
    12. İzmir'de 80 kaçak göçmen yakalandı
    13. Süleyman Soylu'dan kayyım açıklaması
    14. Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga
    15. Teknosa, bayramda satışlarını yüzde 35..
    16. İçişleri Bakanı Soylu: "Terörle..
    17. İçişleri Bakanı Soylu: "Hukukun ve..
    18. Konut satış istatistikleri
    19. Eskişehir'de dolandırıcılık..
    20. THY, bayramda yüksekten uçtu
    21. Dikili'de 80 düzensiz göçmen yakalandı
    22. İstanbul Ümraniye'de minibüsle..
    23. Zorla rüşvet almak isteyen polislere..
    24. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan..
    25. Bolu’da, uyuşturucu ve kaçak içki..
    26. Ozon tedavisinin faydaları saymakla..
    27. Adana’da yürüyüş ve basın açıklaması..
    28. Bursa’da iş yerinde sigara içen işçi..
    29. Polisin drone ile yaptığı kontrolde..
    30. Talasgücü Belediyespor güç depoluyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan dışında yeni bir parti geliyor! Harekete geçeceği tarih belli oldu
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan dışında yeni bir parti geliyor! Harekete geçeceği tarih belli oldu
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek