Van'da düzensiz göçmenler yakayı ele verdi Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 95 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında fark ettiği yaya grubunu durdurdu. Kontrollerde 95 Afganistan ve Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenlere yiyecek ve içecek verildi. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından, Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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