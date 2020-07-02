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Aktüel

Van'da dün kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-07-02 09:34:44 -
Van'da dün kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde dün evin önünden geçen çayda kaybolduğu öne sürülen 2 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Yeşilova Mahallesi'nde 8 çocuk babası Yücel Memiş, 2 yaşındaki kızı Melek'ten haber alamayınca polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve AFAD ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından küçük kızın evin önünden geçen çaya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine İl Emniyet Müdürlüğünden Su Altı Arama Kurtarma ekibi istedi.

Dün olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

AFAD ekipleri, karadan ve su yüzeyinde arama yaparken dalgıç polisler de çayın zemininde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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