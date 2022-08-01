  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Van'da dev operasyon: 32 kişi yakalandı
Yerel

Van'da dev operasyon: 32 kişi yakalandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 32 kişi yakalandı, 19'u tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 12:38:00 -
Van'da dev operasyon: 32 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 25-31 Temmuz tarihlerinde şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 17 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 25 yıl hapis cezası bulunan 11 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 15 kişi hakkında işlem yapıldı, 8'i tutuklandı.

Operasyonlarda, 5 bisiklet, çalıntı eşyalar, 2 kurusıkı tabanca ve 2 kurusıkı tabanca fişeği, Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23