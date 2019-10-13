Van'da can pazarı! Düğün dönüşü kazada 20 yaralı
Erciş-Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki minibüsün çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.13 Ekim 2019 Pazar 08:29
Van’ın Erciş ilçesinde bir düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Erciş-Van karayoluEbubekir Çiftçi Parkı önünde meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan Ayhan G. yönetimindeki 27 BH 202 plakalı minibüs ile Reis B. yönetimindeki 65 ND 662 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5’i çocuk 20 kişi yaralandı. Yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Şehit Rıdvan Çevik Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ayhan G., Reis B., Muhammet C., aynı aileden Fesih, Ali, Nurcan, Nazlıcan, Yıldız, Güler, İbrahim, İmran, Hacer, Zühre, Hatice, Emirhan, Esin, Fatma Ç. ile Tuncer Y., Hanifi K. ve Serhat Ç. hastanede tedavi altına alındı. Yaralılarının hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgi soruşturma başlatıldı.
YORUM YAZ