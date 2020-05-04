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Sağlık

Van’da bir mahalle daha karantinaya alındı

Van’ın Başkale ilçesine bağlı bir mahalle daha karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 13:47:29 -
Van’da bir mahalle daha karantinaya alındı

Van’ın Başkale ilçesine bağlı bir mahalle daha karantina altına alındı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale ilçesine bağlı 340 hane ve bin 440 nüfuslu Albayrak Mahallesi’nde ikamet eden Alkan ailesinden 6 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığı belirtilerek, “Bunun üzerine mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı. Bu rakamlar sonrası Van’daki korona virüs vaka sayısı 270’e yükseldi. Tedavisi tamamlanan 162 hasta taburcu edilirken, 5 kişinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor” denildi.


Van’daki karantina bölgeleri ise şöyle açıklandı:


“Başkale ilçesi Belliyurt, Ilıcak, Esenyamaç, Örmetaş mahalleleri ile Poyrazalan mezrası, Gürpınar ilçesi Günbaşı Mahallesi, Çaldıran ilçesi Salahane Mahallesi, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi Ertuş Caddesi 1, 2, 3, 4. Sokaklar, Cevdetpaşa Mahallesi Selçuklu Sokak’ta 1 apartman, Selimbey Mahallesi Üçevler Caddesi’nde 1 bina ile yine aynı mahalledeki Dabbağoğlu Sokak. Gürpınar ilçesinin Öveçli Mahallesi’ndeki karantina sonlandırıldı. Tedbir amaçlı gözlem altında tutulan karantinadaki vatandaşların sayısı 37 bin.”

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