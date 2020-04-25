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Yerel

Van’da bir mahalle daha karantinaya alındı

Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Günbaşı Mahallesinde 3 vatandaşın Korona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı.

2020-04-25 13:05:26 -
Van’da bir mahalle daha karantinaya alındı

Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Günbaşı Mahallesinde 3 vatandaşın Korona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gürpınar ilçesi Günbaşı Mahallesinde 3 vatandaşın Korona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallede karantina uygulanmaya başlandı. Günbaşı Mahallesine giriş çıkışlar yasaklanırken, sağlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor” denildi.

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