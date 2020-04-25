Van’da bir mahalle daha karantinaya alındı
Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Günbaşı Mahallesinde 3 vatandaşın Korona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı.
Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Günbaşı Mahallesinde 3 vatandaşın Korona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gürpınar ilçesi Günbaşı Mahallesinde 3 vatandaşın Korona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallede karantina uygulanmaya başlandı. Günbaşı Mahallesine giriş çıkışlar yasaklanırken, sağlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor” denildi.