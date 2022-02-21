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Yerel Van'da bir haftada ele geçirilen uyuşturucu miktarı şaşırttı!
Yerel

Van'da bir haftada ele geçirilen uyuşturucu miktarı şaşırttı!

Van'da bir haftada 5 kilo 798 gram uyuşturucu ele geçirildi, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 10:03:00 -
Van'da bir haftada ele geçirilen uyuşturucu miktarı şaşırttı!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda 5 kilo 779 gram eroin, 17,61 gram sentetik uyuşturucu, 2,1 gram esrar ve 122 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

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