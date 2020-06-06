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Aktüel

Van’da bin gram kubar esrar ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalar neticesinde Erciş ilçesinde bin gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 14:47:58 -
Van’da bin gram kubar esrar ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalar neticesinde Erciş ilçesinde bin gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Erciş ilçesine bağlı Yukarı Akçagedik Yol Kontrol Noktasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı. ’Resif’ isimli uyuşturucu madde köpeğinin bir sırt çantasına tepki vermesi üzerine yapılan aramada, çanta içerisinde bulunan montun iç astarına gizlenmiş vaziyette bin gram esrar maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili şüpheli İranlı şahıs hakkında adli soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

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