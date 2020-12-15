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Aktüel Van'da asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti
Aktüel

Van'da asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:11:44 -
Van'da asansör boşluğuna düşen bekçi hayatını kaybetti

VAN (AA) - Van'da gece bekçiliği yaptığı inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Ömer Soğukbulak yaşamını yitirdi.

İpekyolu ilçesinde bir inşaatta gece bekçiliği yapan Soğukbulak, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Soğukbulak'ın düştüğünü fark eden işçiler 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Soğukbulak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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