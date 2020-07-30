Van’da akrep istilası

Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 150 haneli 1300 kişinin yaşadığı Çimen Mahallesi son günlerde akrep istilasına uğradı.

Mahallede yaşayanlar gece-gündüz evlerinde rahat oturamaz hale geldi. Çimen Mahallesi’nde yaşayan ve inşaat işleri ile uğraşan Müslüm Beder (28) eşi Meryem Beder (23) ve 2 çocuklarının yaşadığı ev ve bahçelerinde yoğun olarak bulunan akrepler nedeniyle aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Son olarak Meryem Beder ve 4 yaşındaki oğulları Arda'yı da uyurken akrep soktu. Bunun üzerine Beder ailesi evi boşaltıp babasının evine yerleşti.

Mahallede yaşayanlar konuyla ilgili şikayetlerini Erciş Kaymakamlığı'na bildirdi. Bunun üzerine mahalleye gelen Erciş Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri mahallede yaşayanların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Mahalle sakinlerinin son yıllarda tek sorunlarının akrep istilası olduğunu öğrenen ekipler, konuyu Tarım ve Köy Hizmetleri'ne bildirdi. Erciş Belediyesi'nde görevli Veteriner Hekim İhsan Çiftçi de vatandaşların şikayeti üzerine mahallede incelemelerde bulundu. Mahallede incelemelerde bulunurken büyük şaşkınlık yaşayan Veteriner Hekim Çiftçi'nin kaldırdığı her taşın altından akrep çıktı.