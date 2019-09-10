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Van’da açık alanda eylem ve etkinlikler 15 günlük yasaklandı

Van Valiliği, kentte açık alanda yapılacak her türlü eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

10 Eylül 2019 Salı 18:45
Van’da açık alanda eylem ve etkinlikler 15 günlük yasaklandı

Van Valiliği, kentte açık alanda yapılacak her türlü eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 11 Eylül 2019 tarihinden geçerli 25 Eylül 2019 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile Van ili coğrafi sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma vb. her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır” denildi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 18:45
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