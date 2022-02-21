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Yerel Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 17:18:00 -
Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “19 Şubat 2022 günü saat 05.00 sıralarında ülkemize yasadışı yollarla yaya olarak giriş yaptığı tespit edilen ve geçerli hiçbir belgesi bulunmayan 67 Afganistanlı, 2 Srilankalı ve 9 Pakistanlı olmak üzere toplam 78 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir.” denildi. (İLKHA)

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