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Yerel Van’da 7 göçmen kaçakçısı yakalandı
Yerel

Van’da 7 göçmen kaçakçısı yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-05-30 12:08:00 -
Van’da 7 göçmen kaçakçısı yakalandı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 organizatör hakkında işlem yapıldı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 organizatör hakkında işlem yapıldı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 organizatör hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 4 ayrı operasyonda 7 organizatör hakkında adli işlem yapılmıştır” denildi.
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