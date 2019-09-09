Van'da 4,3 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - Van'ın Saray ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, saat 12.56'da Van'ın Saray ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının, yerin 21,26 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.



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