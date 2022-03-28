Van'da 26 kişi tutuklandı! İşte sebebi...

Van Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada kentte gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu yazılı açıklama ile duyurdu.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 21-27 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 45 yıl hapis cezası ile 63 bin TL adli para cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 33 şahıs yakalanmış ve 20 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır." denildi.

Açıklamanın devamında, "Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 2 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet monitör, 60 adet kurusıkı tabanca, 50 adet kurusıkı tabanca şarjörü, 220 bin TL değerinde çek-senet ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 20 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 6 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 6 adet tabanca, 15 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 3 adet bıçak, 2 adet döner bıçağı, 2 adet kılıç ve 1 adet muşta ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.