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Yerel Van'da 20 firari hükümlü yakalandı
Yerel

Van'da 20 firari hükümlü yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-19 14:49:00 -
Van'da 20 firari hükümlü yakalandı

Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü yakalandı.

Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik, helikopter destekli, 149 personelden oluşan 59 ekiple, 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, haklarında farklı suçlardan toplamda 90 yıl 7 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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