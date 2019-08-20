Van'da 2 kilogram eroin ele geçirildi Van'ın Saray ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram eroin yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ilçenin Sarımlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram ele geçirildi.

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