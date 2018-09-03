THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Van'da 140 kilo 315 gram uyuşturucu ele geçirildi

Gevaş’ta arama noktasında durdurulan TIR'ın yakıt deposunda 140 kilo 315 gram uyuşturucu ele geçirildi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:57
Van'da 140 kilo 315 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gevaş mevkisinde oluşturulan arama noktasında şüphe üzerine durdurulan 22 NH 913 plakalı TIR'da arama gerçekleştirdi.

Narkotik köpeği "Şila"nın kullanıldığı aramada, TIR'ın yakıt deposuna gizlenmiş 269 paket halinde 140 kilo 315 gram uyuşturucu bulundu.

Sürücü B.T. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 10:57
  1. Van
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Narkotik
  4. Gevaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ambulans verilmeyen annesini bagajda taşıdı!
    1. Ambulans verilmeyen annesini bagajda..
    2. Yargıda yeni dönem bugün başladı! Tüm..
    3. İran'dan üçlü zirve açıklaması
    4. Kilisede çocuk istismarı protestosu!
    5. 1 milyon TL ödülle aranıyordu! Öldürüldü
    6. Fenerbahçe'nin yeni transferi Benzia:..
    7. Yeni öğrencilerini otogarda karşıladılar
    8. Kayseri KYK ve özel yurtları telefon..
    9. Galatasaray'dan forvet açıklaması!
    10. Suriyeli mülteciler kesin dönüş yapıyor
    11. Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    12. Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik..
    13. Şarbon hastalığından nasıl korunulur?
    14. Şarlatan Adnan Oktar'a bir darbe de..
    15. Piyasanın gözü enflasyonda
    16. Şarbon hastalığı bulaşıcı mı?
    17. Dünyaca ünlü isim: Başkan Erdoğan ve..
    18. Yargıtay'dan Brunson açıklaması
    19. Şarbon hastalığı nedir? Şarbon vakası..
    20. Lüks havaalanına ulaşım 12 TL’den..
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yeni şarkısını dinletmiş!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!
    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!