Van'da 140 kilo 315 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gevaş mevkisinde oluşturulan arama noktasında şüphe üzerine durdurulan 22 NH 913 plakalı TIR'da arama gerçekleştirdi.

Narkotik köpeği "Şila"nın kullanıldığı aramada, TIR'ın yakıt deposuna gizlenmiş 269 paket halinde 140 kilo 315 gram uyuşturucu bulundu.

Sürücü B.T. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.