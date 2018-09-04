Van'da 14 kişilik minibüse bindirilen 40 göçmen yakalandı
Muradiye'de 14 yolcu taşıma kapasiteli minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.04 Eylül 2018 Salı 09:51
Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çaldıran-Muradiye uygulama noktasında şüphe üzerine 14 yolcu taşıma kapasiteli minibüsü durdurdu.
Minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 29 Afganistan, 9 Irak ve 2 Pakistan uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan sürücü B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
YORUM YAZ