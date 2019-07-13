0553 313 94 23

Van'da 115 düzensiz göçmen yakalandı

Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 115 düzensiz göçmen yakalandı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:43
Van'da 115 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında 2 grubu durdurdu.

Kontrollerde 34'ü çocuk, 31'i de kadın 115 Bangladeş ve Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.

Başkale Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolleri sırasında yeterli besin alamadığı için bitkin düşen bir bebek,Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 

Diğer düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:43
  1. İlçe Jandarma Komutanlığı
  2. Bebleşin
  3. Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri
  4. Albayrak mahallesi
  5. Atlılar mahallesi
  6. Bangladeş uyruklu
  7. Afganistan uyruklu
  8. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  9. düzensiz göçmenler
  10. İl Göç İdaresi Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 9 yaralı
    1. Balıkesir'de zincirleme trafik kazası:..
    2. Emniyet müdürü, gençlere 15 Temmuz..
    3. İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez’e..
    4. Sakıb Aytaç takıma katıldı
    5. Belçika’da hükumet kurma krizi devam..
    6. Rus savaş uçakları Han Şeyhun’da..
    7. Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman,..
    8. Canberk Soykuvvet, Arnavutköy..
    9. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını..
    10. Escobar kimdir? Escobarcılık nedir?
    11. Valiliğe saldıran sanıkların PKK..
    12. Koçboynuzları Göbeklitepe figürlerine..
    13. Amasya'da otomobil bariyere çarptı: 3..
    14. Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü,..
    15. Otomotiv Sanayii Derneği, yılın ilk..
    16. 300 kişiye iş imkanı sağlayan..
    17. İdlib'de yine sivil katliamı! 4'ü..
    18. Yaz Kur’an Kursu kız öğrencilerinden..
    19. MYP lideri Yılmaz "Faizi bir haftada..
    20. Köprü ücreti krizi! Taksici ile..
    21. Binlerce mesleki eğitim merkezi..
    22. Çıkmaz’dan 15 Temmuz mesajı
    23. Trafik sigortasında yeni değişiklik!
    24. Wimbledon'da perde Federer-Djokovic..
    25. Kahreden haber! Aynı aileden 4 kişi..
    26. İstanbul’da, terör örgütü TLP/ML üyesi..
    27. Başkan Güder, öğrencilerle piknikte..
    28. İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı..
    29. Van'da 115 düzensiz göçmen yakalandı
    30. Amasya'da otomobil bariyere çarptı: 3..
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum