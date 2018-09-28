Van'da 105 hindi köpek saldırısı sonucu öldü

Olay, Erciş ilçesinin Cami Kebir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede hindi besiciliği yapan Edip Siyahkaya'nın kümesine gece yarısından sonra sokak köpekleri girdi. Sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 600 hindiden 105'i öldü.

Edip Siyahkaya, köpek sesleriyle uyandıklarını belirterek, "Borç ederek hindi çiftliği kurdum. Büyük hayallerim vardı. Yakınlarımdan aldığım borç para ile gidip 600 adet hindi aldım. Gerçekten çok uğraş ve emek isteyen bir iş. Yemini yedirip, suyunu ve temizliğini yapmak büyük emek istiyor. Bu kadar uğraş yetmiyormuş gibi bir de nöbet tutmak gerekiyormuş. Küçük çiftliğimde, 600 hindiden 105'ini sokak köpekleri telef etti. Yetkililerden destek bekliyorum" dedi.