Vance’ten Avrupa’ya Grönland uyarısı: "Başkanı ciddiye alın, yoksa biz gereğini yaparız!"

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ile birlikte kameraların karşısına geçerek gündemi sarsan Grönland ve İran açıklamalarında bulundu.

Avrupa kanadından gelen tepkileri "tuhaf" olarak niteleyen Vance, Washington’ın adaya yönelik ilgisinin bir "ulusal güvenlik" zorunluluğu olduğunu vurguladı.

"AVRUPALI LİDERLERE TAVSİYEM: BAŞKANI CİDDİYE ALMALARIDIR"

Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun önümüzdeki haftalarda Danimarka ve Grönland yönetimiyle masaya oturacağını hatırlatan Vance, Avrupa başkentlerine şu uyarıyı yaptı: "Mesajlarımızı iletmeye devam edeceğiz ancak herkese tavsiyem, ABD Başkanını ciddiye almalarıdır. Başkan ne dedi? Grönland sadece bizim için değil, tüm dünyanın füze savunması için kritiktir. Rakip güçlerin bu bölgeye olan iştahını biliyoruz. Eğer Avrupalı dostlarımız bu toprak parçasının güvenliğini sağlamazsa, ABD devreye girmek zorunda kalacak."

İSRAİL VE İRAN PROTESTOLARI: "HAKKINI SAVUNAN HERKESİN YANINDAYIZ"

Vance, İran'daki rejim karşıtı gösterilere ilişkin bir soru üzerine, özgürce sesini duyurmaya çalışan her bireyin yanında olduklarını belirtti. İran rejiminin nükleer program konusunda ABD ile müzakereye girmesinin en akıllıca yol olacağını söyleyen Vance, "İran halkı dahil, dünyanın neresinde olursa olsun haklarını savunan herkesle dayanışma içindeyiz" dedi.

ADALILARA "SEÇİM PRİMİ" İDDİASI: KİŞİ BAŞI 100 BİN DOLAR

Trump yönetiminin Grönland’ı ikna etmek için devasa bir bütçe ayırdığı iddiaları ise adada tansiyonu yükseltti. Basına yansıyan bilgilere göre, adada yaşayan yaklaşık 57 bin kişiye, Danimarka’dan ayrılıp ABD’ye bağlanmayı kabul etmeleri karşılığında kişi başı 10 bin ile 100 bin dolar arasında ödeme yapılması planlanıyor. Toplamda 6 milyar doları bulabilecek bu "teklif", Danimarka ve Grönland hükümetleri tarafından sert bir dille reddedildi.

AVRUPA'DAN "ORTAK BİLDİRİ" İLE YANIT: "ARTIK YETER!"

Danimarka’ya bağlı özerk bölgenin Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, sosyal medyadan "İlhak hayalleri son bulmalı" çağrısı yaparken; Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya’nın da aralarında bulunduğu yedi Avrupa ülkesi ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, "Grönland’ın geleceğine yalnızca Grönland halkı ve Danimarka karar verebilir" ifadesine yer verilerek Washington’ın hamlelerine set çekildi.