Van YYÜ’den çiftçilere alternatif bitki

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde oluşturulan ‘Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Bahçesi ile Geofit Bahçesi’nde başarıyla yetiştirilen bitkiler, bölgedeki çiftçilere ek kazanç sağlayacak.

Van YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk tarafından üniversite yerleşkesinde 5 yıl önce oluşturulmaya başlanan ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi ile Geofit Bahçesi’nde 300 civarında birbirinden farklı bitki türü yetiştiriliyor. Yaklaşık 5 dönümlük arazi üzerinde adaçayı, melisa, lavanta, kekik, ekinezya, nane, civanperçemi, sarı kantaron, limon otu, ıtır, hatmi, pelin otu, papatya, lavandin, sinirotu, galega, allium gibi daha birçok bitki türü yetiştirildi. Başarıyla adapte edilen 300 tür bitki, bölge çiftçilerine ek kazanç sağlayacak ve ülke ekonomisine büyük katkı sunacak alternatif bir fikir sunuyor.

Oluşturulan bahçede incelemelerde bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, burada Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk’ten bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Rektör Şevli, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü için tahsis edilen 100 dönümlük arazinin şu an 5 dönümünde deneme amaçlı bitki yetiştirildiğini belirtti. Burada yapılan denemelerin olumlu sonuçlar verdiğini ifade eden Rektör Şevli, “Bu 5 dönümlük arazide tıbbı ve aromatik 300 tür bitki türü yetiştirildi. Burada bitki türlerinin çeşitliliğini artırmak, bahçede deneme yaparak bitki yetiştiriciliğinde maliyeti düşürmek, çiftçilerimize bilgi vermek ve onlara destek olmak amaçlandı. Bu doğrultuda Van YYÜ olarak hem Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz hem de çiftçilerimiz arasında bir köprü oluşturmak istiyoruz. Deneme alanlarımızda ekilen ürünleri A’dan Z’ye çiftçilerimizle paylaşmak istiyoruz” dedi.

Yaklaşık 5 dönümlük arazide sadece tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmediklerini, aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sunacak bitkiler de yetiştirmek istediklerine dikkat çeken Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk ise, “Bu bölgede ülkesel yağ ihtiyacımızı nasıl giderebiliriz diye farklı yağ bitkilerinin burada yetiştirme olanaklarını deniyoruz. Örneğin bu yüzden yağ konusunda önemli bir bitki olan aspir bitkisini yetiştiriyoruz. En büyük sıkıntılarımız hayvansal yem kaynaklarımız. Hayvansal yem kaynakları için silajlık mısır yetiştiriyoruz. Bu bölgede özellikle hayvanların kaba yem ihtiyacının karşılanması için silajlık mısırı tarla şartlarımıza sokmamız ve bunu yaygınlaştırmak için önayak olmak istiyoruz” diye konuştu.

Van YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüveyde Tunçtürk ise, bahçede yaptıkları çalışmaların amacına ulaştığını belirterek, “Buradaki amacımız, bölgemizin üretim desenine yeni alternatif bir bitki sunmaktı. Bu amacımıza burada yaptığımız adaptasyon çalışmalarıyla ulaşmış olduk. Buranın ayrıca bir önemi ve değeri var. Burada öğrencilerimize teorikte vermiş olduğumuz bilgileri uygulama şansını yakaladık” şeklinde konuştu.