0553 313 94 23

Van YYÜ’den çiftçilere alternatif bitki

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde oluşturulan ‘Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Bahçesi ile Geofit Bahçesi’nde başarıyla yetiştirilen bitkiler, bölgedeki çiftçilere ek kazanç sağlayacak.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:59
Van YYÜ’den çiftçilere alternatif bitki

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde oluşturulan ‘Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Bahçesi ile Geofit Bahçesi’nde başarıyla yetiştirilen bitkiler, bölgedeki çiftçilere ek kazanç sağlayacak.


Van YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk tarafından üniversite yerleşkesinde 5 yıl önce oluşturulmaya başlanan ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi ile Geofit Bahçesi’nde 300 civarında birbirinden farklı bitki türü yetiştiriliyor. Yaklaşık 5 dönümlük arazi üzerinde adaçayı, melisa, lavanta, kekik, ekinezya, nane, civanperçemi, sarı kantaron, limon otu, ıtır, hatmi, pelin otu, papatya, lavandin, sinirotu, galega, allium gibi daha birçok bitki türü yetiştirildi. Başarıyla adapte edilen 300 tür bitki, bölge çiftçilerine ek kazanç sağlayacak ve ülke ekonomisine büyük katkı sunacak alternatif bir fikir sunuyor.


Oluşturulan bahçede incelemelerde bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, burada Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk’ten bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Rektör Şevli, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü için tahsis edilen 100 dönümlük arazinin şu an 5 dönümünde deneme amaçlı bitki yetiştirildiğini belirtti. Burada yapılan denemelerin olumlu sonuçlar verdiğini ifade eden Rektör Şevli, “Bu 5 dönümlük arazide tıbbı ve aromatik 300 tür bitki türü yetiştirildi. Burada bitki türlerinin çeşitliliğini artırmak, bahçede deneme yaparak bitki yetiştiriciliğinde maliyeti düşürmek, çiftçilerimize bilgi vermek ve onlara destek olmak amaçlandı. Bu doğrultuda Van YYÜ olarak hem Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz hem de çiftçilerimiz arasında bir köprü oluşturmak istiyoruz. Deneme alanlarımızda ekilen ürünleri A’dan Z’ye çiftçilerimizle paylaşmak istiyoruz” dedi.


Yaklaşık 5 dönümlük arazide sadece tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmediklerini, aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sunacak bitkiler de yetiştirmek istediklerine dikkat çeken Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk ise, “Bu bölgede ülkesel yağ ihtiyacımızı nasıl giderebiliriz diye farklı yağ bitkilerinin burada yetiştirme olanaklarını deniyoruz. Örneğin bu yüzden yağ konusunda önemli bir bitki olan aspir bitkisini yetiştiriyoruz. En büyük sıkıntılarımız hayvansal yem kaynaklarımız. Hayvansal yem kaynakları için silajlık mısır yetiştiriyoruz. Bu bölgede özellikle hayvanların kaba yem ihtiyacının karşılanması için silajlık mısırı tarla şartlarımıza sokmamız ve bunu yaygınlaştırmak için önayak olmak istiyoruz” diye konuştu.


Van YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüveyde Tunçtürk ise, bahçede yaptıkları çalışmaların amacına ulaştığını belirterek, “Buradaki amacımız, bölgemizin üretim desenine yeni alternatif bir bitki sunmaktı. Bu amacımıza burada yaptığımız adaptasyon çalışmalarıyla ulaşmış olduk. Buranın ayrıca bir önemi ve değeri var. Burada öğrencilerimize teorikte vermiş olduğumuz bilgileri uygulama şansını yakaladık” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akıntıya kapılan şahıs 7 gündür bulunamıyor
    1. Akıntıya kapılan şahıs 7 gündür..
    2. Başkan Geylani’den Sultan’a anlamlı..
    3. Gri kategoride yer alan “Şevger” kod..
    4. Rüveyda Öksüz ve Gökhan Keser kimdir..
    5. Pirinç sütü nedir? Bu süt kilo..
    6. Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu:..
    7. Güney Kore Kuzey'in teknesini geri..
    8. Tır yayaya çarptı: 1 yaralı
    9. Bu alem başka alem
    10. Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünden..
    11. Başkan Kılınç, yaz spor okulu..
    12. "Yakalanan terörist belediye meclis..
    13. Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi..
    14. Yangın evi küle çevirdi
    15. İş başvurusu için gittiği inşaattan..
    16. Avrupa Birliği'nden 5 ülke hakkında..
    17. Hakkari’de etkisiz hale getirilen..
    18. Nijerya'daki Boko Haram saldırısı
    19. CHP yönetimi skandallar sonrası..
    20. Özel çocukların sinema keyfi
    21. Güneş paneliyle içme suyu sorununa..
    22. "Kandil'den gelen PKK'lılar Suriye'nin..
    23. Kontrolden çıkan otomobil takla attı:..
    24. "Bugün Luyindama'yı da bitirdik"
    25. Pendik’te yaralı karacanın yardımına..
    26. Ali Sami Yen kabri başında anıldı
    27. Miçotakis'ten küstah açıklama: Türk..
    28. Hacı adayları Malatya’dan dualar ile..
    29. İnönü’de çevre düzenlemesi ve temizlik..
    30. Anne ve çocuğunu trenin önüne itti
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    ABD'yi sarsacak gelişme! 'Güvenimiz sarsıldı, İHA almaktan vazgeçebiliriz'
    ABD'yi sarsacak gelişme! 'Güvenimiz sarsıldı, İHA almaktan vazgeçebiliriz'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk