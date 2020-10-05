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Aktüel Van ve İstanbul'daki "organize suç örgütü" operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
Aktüel

Van ve İstanbul'daki "organize suç örgütü" operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 14:13:35 -
Van ve İstanbul'daki "organize suç örgütü" operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

VAN (AA) - Van ve İstanbul'da gerçekleştirilen "organize suç örgütü" operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince organize şekilde çıkar amaçlı suç işleyenlere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, "çıkar amaçlı suç işlemek için silahlı örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, yardım etmek ve örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli yağma, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması, ölümle tehdit, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, yağmaya teşebbüs ve yağma" suçlarını işledikleri iddiasıyla 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

28 Eylül'de Van ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gözaltındaki 19 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


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