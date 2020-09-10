  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Van ve Hakkari'de Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı
Aktüel

Van ve Hakkari'de Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:32:10 -
Van ve Hakkari'de Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

VAN/HAKKARİ (AA) - Van ve Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla Kovid-19 tedbirlerinin denetlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve ilgili kurum amirleri ile il merkezinde gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerine katıldı.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'de de denetim yaptıklarını söyledi.

Geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"Sağlık için hepimiz için bütün Hakkari el birliği, gönül birliği ile bunun üstesinden geleceğiz. Burada maske, mesafe ve hijyen önemli. Biz Bilim Kurulumuzun önerileri, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, sayın İçişleri Bakanımızın ve sayın Sağlık Bakanımızın talimatlarını ve genelgelerini mümkün mertebe uygulamaya çalışıyoruz. Vatandaşımızdan kurallara ve kısıtlamalara uymalarını rica ediyoruz. Sosyal mesafeye, maskeye ve hijyene mutlaka uymaları gerekiyor. Düğünleri kısıtladık ve sadece bir saat nikah yapılabilecek. 65 yaş için birtakım kısıtlamalarımız var. Son haftalarda maalesef ciddi bir artış vardı, 1-2 gündür stabil gidiyor."

Akbıyık ve beraberindekiler, Cumhuriyet, Bulvar ve Çevre Yolu caddelerindeki iş yerlerini gezerek halk ve esnaftan maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Van'da da Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kent merkezinde gerçekleştirilen denetime katılarak iş yeri sahipleri ve ilçe sakinlerine uyarılarda bulundu.

Broşür dağıtan Mehmetbeyoğlu, araç kontrol noktalarını denetleyerek sürücülere kuralları hatırlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni karar
Gündem

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni karar

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni kararlar alındı.
Türkiye geneli için yeni koronavirüs kararı
Gündem

Türkiye geneli için yeni koronavirüs kararı

İçişleri Bakanlığı ölümcül koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek denetimlerle ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi...
Bakan Berat Albayrak'tan takdir toplayan davranış! 'Helal olsun' dedirtti
Gündem

Bakan Berat Albayrak'tan takdir toplayan davranış! 'Helal olsun' dedirtti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ı aradı. Öztr..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı