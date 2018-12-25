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Van ve Bitlis'te kar, 337 yerleşim biriminin yolunu kapattı

Van'da dün sabah saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yolları kapanan 258 yerleşim biriminden 200'ü, Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin 175 iş makinesi ve 596 personelle yaptığı çalışmalarla ulaşıma açıldı.

25 Aralık 2018 Salı 17:13
Van ve Bitlis'te kar, 337 yerleşim biriminin yolunu kapattı

Van ve çevresinde dün sabah saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yolları kapanan 258 yerleşim birimine ulaşmak için Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Yolların açılması için 175 iş makinesi ve 596 personelle yapılan çalışmalarla 200 yerleşim biriminin yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı olan diğer yollar için de mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Yolları açılan yöre sakinleri, Büyükşehir Belediye ekiplerine teşekkür etti. Gövelek Mahallesi sakinlerinden Serdar Tatar, kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalle yolunun açıldığını söyledi. Tatar, "Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalardan memnunuz. Eskiden kar yağdığında bazen bir hafta boyunca yollarımınız kapalı kalıyordu. Şimdi ise yollarımız hiç kapanmıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.



Yolları açılan yöre sakinleri, Büyükşehir Belediye ekiplerine teşekkür etti. Gövelek Mahallesi sakinlerinden Serdar Tatar, kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalle yolunun açıldığını söyledi. Tatar, "Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalardan memnunuz. Eskiden kar yağdığında bazen bir hafta boyunca yollarımınız kapalı kalıyordu. Şimdi ise yollarımız hiç kapanmıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 17:13
  1. Van
  2. karla mücadele çalışması
  3. Yolları kapanan köyler

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