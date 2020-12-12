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Aktüel Van Valisi Bilmez, sokağa çıkma kısıtlamalarını denetledi
Aktüel

Van Valisi Bilmez, sokağa çıkma kısıtlamalarını denetledi

Yeniakit Publisher
2020-12-12 20:49:35 -
Van Valisi Bilmez, sokağa çıkma kısıtlamalarını denetledi

VAN (AA) - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için kentte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında yol kontrol noktalarında incelemelerde bulundu.

Vali Bilmez, öğle saatlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile Gevaş İlçesi Balaban jandarma uygulama noktasına gitti.

Burada Gevaş Kaymakamı Hamit Genç tarafından karşılanan Vali Bilmez ve beraberindekiler, görevli personelle bir süre sohbet ederek uygulama noktasının işleyişi hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Vali Bilmez ve beraberindekiler, Edremit polis uygulama noktası, Kurubaş polis uygulama noktası, Erçek jandarma uygulama noktası, Özalp yolu polis uygulama noktası ve Erciş yolu polis uygulama noktalarını da ziyaret ederek yapılan uygulamayı yerinde denetledi.

Görev başında bulunan jandarma ve emniyet personelinin titizlikle çalıştığını dile getiren Vali Bilmez, şunları kaydetti:

"Bunun yanında asıl güzel olan vatandaşların kısıtlamalara ciddi oranda uyması. Van genelinde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarına ve yasaklara uyduğunu gördük. Bu bizi sevindirdi. Bundan dolayı Van halkına teşekkür ediyorum. Pandemi ile ilgili tedbirlere devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte bu salgından kurtulacağız. Sağlık çalışanlarımızın yükünü azaltmalıyız. Bunun için fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza da Van halkı adına teşekkür ediyorum."


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