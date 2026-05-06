Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Araba aldığına pişman oldu! Satmak isteyince gerçek ortaya çıktı!

İstanbul'da yetkili bayiden bir yıl önce sıfır kilometre otomobil satın alan Engin Siyah, aracını satmak isterken yapılan ekspertiz incelemesinde ortaya çıkan gerçekle şoke oldu. İşte dikkat çeken olayın tüm detayları...

İstanbul'da 2025 yılının ilk ayında bir yetkili bayiden sıfır kilometre araç satın aldığını belirten Engin Siyah, aracını satmak isterken ekspertiz sürecinde ortaya çıkan gerçekle dünyası başına yıkıldı. İl dışından alıcı adayının talebi üzerine ekspertize götürülen araçta sol ön kapının sök-tak işlemine maruz kaldığı ve boyasında yüksek mikron değerinin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine aracı satın aldığı İstanbul'daki bayi ile iletişime geçen Siyah, Trabzon'daki yetkili servise yönlendirildi. Burada yapılan detaylı kontrollerde de kapı üzerinde sökme-takma ve boya işlemi bulunduğu yönünde tespitler yer aldı.

ŞİKAYET OLUŞTURDU, İKİNCİ KEZ İNCELEME BAŞLATILDI Yaşanan gelişmelerin ardından üretici firmanın genel merkeziyle irtibata geçilerek resmi şikayet kaydı oluşturulurken, araç ikinci kez incelemeye alındı. Yetkili servis tarafından yapılan ikinci değerlendirmede kaporta üzerindeki mikron değerlerinin fabrikasyon sınırlar içerisinde olduğu belirtilerek, söz konusu işlemin teknik açıdan "normal" kabul edilebileceği ifade edildi.

İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞTIĞINI DİLE GETİRDİ Bugüne kadar 19 kez araç değiştirdiğini ve ilk kez sıfır araç satın aldığını belirten Engin Siyah, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını dile getirdi. Mağduriyetinin giderilmesini talep eden Siyah, çözüm bulunamaması halinde yargı yoluna başvuracağını, ayrıca aracını yeniden İstanbul'a götürerek yetkili bayinin önüne çekeceğini ifade etti.

"ARACINIZIN KAPISI SÖKÜLMÜŞ TAKILMIŞ" İstanbul'da aracın yetkili bayisinden aracını satın aldığını belirten Engin Siyah, "Yaklaşık 1 yıl 2 ay gibi bir süre geçti. Aracımı satmaya karar verdim. Aracı internete koydum, bir arkadaş il dışından talip oldu. Aracı ekspertize soktuk. Ekspertizden çıkan raporu gördüğümde şok oldum, hatta itiraz ettim. Çünkü ekspertizde şoför kapısının sök-tak ve boyalı olduğu söylendi. Bu duruma itiraz ettim. 'Böyle bir şey mümkün değil, ben bu aracı sıfır aldım' dedim. Sonrasında aracı satın aldığım bayi ile irtibata geçtim. Bayiye durumu anlattım. Onlar da beni Trabzon'da resmi bayisine yönlendirdiler. Aracı oraya götürdüm. Aracı sıfır aldığım için hiçbir sorun çıkmayacak diye düşünüyordum. Çayımı içerken yine şokla karşılaştım. İlgili arkadaş dosyayı götürüp masanın üzerine koydu ve 'Maalesef aracınızın kapısı sökülmüş takılmış ve boyanmış' dedi. Böyle bir şey olamaz diye serzenişte bulundum. Arkadaşlar beni sakinleştirdi. Bu nasıl olur diye söylediğimde 'Olmuş' diye söylediler. Ne yapmam gerektiğini sorduğumda ise genel merkez nezdinde bir şikayet kaydı oluşturulması gerektiğini söylediler." dedi.

"ARABAYA BİNMEK İSTEMİYORUM" Yetkili servis tarafından hazırlanan ikinci raporda mikron değerlerinin normal olduğu, kapıya dışarıdan herhangi bir müdahale işleminin olmadığının belirtildiğini dile getiren Siyah, "Şikayet kaydı oluşturdum, genel merkezle görüştüm. Genel merkez verileri buradaki bayisinden istedi ve yaklaşık 4-5 gün sonra bana dönüş yapıldı. Yapılan dönüşte 50 mikron ile 500 mikron arasında bir farklılığın sorun oluşturmadığı, kapıda da yapılan işlemin normal olduğu, ayar yapmak için böyle bir müdahalede bulunulduğu söylendi. İkinci raporu aldım. İkinci raporda mikron değerlerinin normal olduğu, kapıya dışarıdan herhangi bir müdahale işleminin tabi tutulmadığı, herhangi bir mağduriyetimin ve değer kaybımın olmadığını söylediler. Yine satın aldığım bayiyi aradım, dedim ki 'Yani bu aracın madem bir değer kaybı yok, o zaman bu aracı değerinde satın alın.' Böyle bir uygulamaları olmadığını söylediler. Genel müdürlük nezdinde bir girişimde bulunacaklarını söylediler. Ne olacağını bilmiyorum. Arabaya binmek istemiyorum. 10 gündür yıkatmıyorum. Bu benim 19. arabam. 19 arabada hiçbir sorun yaşamadım. Kafam rahat olsun diye sıfır aldığım araçta maalesef böyle bir sorun yaşıyorum. Lütfen bu mağduriyeti giderin. Bu araç bana bu şekilde satıldı." şeklinde konuştu.

"BİR YIL SIFIR ARABA KULLANDIĞINIZI DÜŞÜNÜYORSUNUZ" Konuyu yargıya taşıyacağını kaydeden Siyah, "İl dışından gelen arkadaşlara da mahcup oldum. Çok kötü bir tecrübe ama maalesef yaşandı. Tüketici haklarına ve mahkemeye başvuracağım. Gerekirse Ticaret Bakanlığı nezdinde de bir girişimde bulunmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten onur kırıcı bir durum. Bir yıl siz sıfır araba kullandığınızı düşünüyorsunuz ama bir yıl sonra bu aracın kapısının sökülmüş takılmış ve boyanmış olduğunu görüyorsunuz. Bu çok rencide edici bir şey. Arabadan nefret ettim. Arabaya binmekten gerçekten korkuyorum. Bütün hevesim gitti. Bu girişimlerimin olumsuz olması durumunda aracı aldığım bayinin önüne getirmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

