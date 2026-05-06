Araba aldığına pişman oldu! Satmak isteyince gerçek ortaya çıktı!

"ARABAYA BİNMEK İSTEMİYORUM" Yetkili servis tarafından hazırlanan ikinci raporda mikron değerlerinin normal olduğu, kapıya dışarıdan herhangi bir müdahale işleminin olmadığının belirtildiğini dile getiren Siyah, "Şikayet kaydı oluşturdum, genel merkezle görüştüm. Genel merkez verileri buradaki bayisinden istedi ve yaklaşık 4-5 gün sonra bana dönüş yapıldı. Yapılan dönüşte 50 mikron ile 500 mikron arasında bir farklılığın sorun oluşturmadığı, kapıda da yapılan işlemin normal olduğu, ayar yapmak için böyle bir müdahalede bulunulduğu söylendi. İkinci raporu aldım. İkinci raporda mikron değerlerinin normal olduğu, kapıya dışarıdan herhangi bir müdahale işleminin tabi tutulmadığı, herhangi bir mağduriyetimin ve değer kaybımın olmadığını söylediler. Yine satın aldığım bayiyi aradım, dedim ki 'Yani bu aracın madem bir değer kaybı yok, o zaman bu aracı değerinde satın alın.' Böyle bir uygulamaları olmadığını söylediler. Genel müdürlük nezdinde bir girişimde bulunacaklarını söylediler. Ne olacağını bilmiyorum. Arabaya binmek istemiyorum. 10 gündür yıkatmıyorum. Bu benim 19. arabam. 19 arabada hiçbir sorun yaşamadım. Kafam rahat olsun diye sıfır aldığım araçta maalesef böyle bir sorun yaşıyorum. Lütfen bu mağduriyeti giderin. Bu araç bana bu şekilde satıldı." şeklinde konuştu.