Baharı görmeden yaz gelip geçecek: Meteoroloji’den sağanak ve sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler, yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışların etkisini sürdüreceğini gösteriyor. Uzun süredir devam eden yağışlı hava dalgası nedeniyle bahar mevsiminin tadı çıkarılamazken, yeni uyarılar özellikle iç ve doğu kesimleri hedef alıyor.

Birçok bölgede gök gürültülü sağanak bekleniyor

Hava tahmin raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Yağışların etkili olacağı bölgeler ise şu şekilde sıralanıyor:

İç Anadolu: Ankara, Çankırı çevreleri ile bölgenin doğu kesimleri.

Karadeniz: Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz geneli ve Ordu çevreleri.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Akdeniz: Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağış geçişleri bekleniyor.

Marmara'da sis, diğer bölgelerde sıcaklık artışı

Yağışlı havaya rağmen sıcaklık dengelerinde değişimler gözleniyor. Meteoroloji verilerine göre; güney, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişim öngörülmüyor.

Ayrıca sabah saatlerinde Marmara’nın doğusunda ulaşımı etkileyebilecek pus ve yer yer sis hadisesine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İlkbaharın son ayında gelen bu uyarılar, "baharı göremeden doğrudan yaza mı geçeceğiz?" yorumlarını da beraberinde getirdi.