Renault Mayıs 2026 fiyat listesi açıklandı! Clio, Megane ve Duster'da kampanya

Renault, 10 farklı modelde fiyatlarını güncelledi. Mayıs 2026 tarihi itibariyle araçları yeniden değerleyen Renault, kampanyalı fiyatlarını duyurdu.

Fransız otomobil devi Renault, Mayıs 2026 tarihi itibariyle 10 farklı modelde fiyat değişikliğine gitti. Başta Yeni clio olmak üzere, Megane, Duster ve diğer modellerde kampanyalı fiyatlar açıklandı. İşte yeni fiyat listesi...

MEGANE SEDAN Touch 1.3 TCe 140 bg 1.791.000 ₺ Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.160.000 ₺ Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.325.000 ₺ Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.699.000 ₺

CLIO evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1.735.000 ₺

YENİ CLIO evolution plus TCe EDC 115 hp 1.830.000 ₺ esprit alpine TCe EDC 115 hp 2.035.000 ₺

CAPTUR techno mild hybrid EDC 140 hp 2.156.000 ₺

YENİ DUSTER evolution Eco-G 120 hp 1.825.000 ₺ evolution Turbo Tce EDC 145 hp 2.010.000 ₺ evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.715.000 ₺ techno Turbo Tce EDC 145 hp 2.080.000 ₺ techno Full hybrid E-Tech 160 hp 2.530.000 ₺ techno hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.750.000 ₺

MEGANE E-TECH Techno EV60 220 hp 2025 2.273.000 ₺ Techno EV60 220 hp 2026 2.386.000 ₺ Esprit Alpine EV60 220 hp 2.486.000 ₺

AUSTRAL techno mild hybrid 150 hp auto 2.626.000 ₺ esprit alpine mild hybrid 150 hp auto 3.056.000 ₺

SCENIC E-TECH Esprit Alpine EV87 220 hp 3.490.000 ₺

R5 E-TECH Techno EV40 120hp 2025 1.886.000 ₺ Techno EV52 150hp 2025 1.938.000 ₺ Techno EV52 150hp 2026 2.101.000 ₺

RAFALE esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp 3.748.000 ₺

