Van Valisi Bilmez eşiyle birlikte oyunu kullandı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yerel seçimi kapsamında eşi Meral Bilmez’le birlikte oyunu kullandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, saat 12.30 sıralarında oy kullanmak için eşi Meral Bilmez ile birlikte Edremit ilçesinde bulunan Hilmi Irak Ortaokuluna geldi. 1229 numaralı sandıkta oyunu kullanan Vali Bilmez, okul çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Van ilinin genelinde sorunsuz bir şekilde seçimin devam ettiğini belirtti. Vali Bilmez, “Halkımızın milli iradesinin sandıkta özgür ve sorunsuz bir şekilde tecelli etmesi için yoğun caba gösteriyoruz. Bizler de geldik ve oyumuzu kullandık. Genelde sandıklara baktığımızda yüzde 40-50 civarında oy kullanılmış. İnşallah kazasız ve belasız bir seçim geçireceğiz. Seçim sonucunun da ilimiz ve memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.