Van Tuşba fay hattı nereden geçiyor? Van'da fay hattı nerede var?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sabah saat 05.26'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.03 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Van merkez ve çevre ilçelerden de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Van Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1.1 ve 1.9 arasında değişen 2 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Tuşba depreminde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Van deprem fay hattı nereden geçiyor?

Bu fayların yıkıcı özelliklerine de dikkat çeken Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, bunun Van için risk oluşturduğunu söyledi. Sağlam, "Biz yaptığımız proje sonunda şunu gördük. Özellikle Van bölgesi içinde en fazla risk oluşturabilecek faylar Gürpınar, Beyüzümü, Van fay zonu ve Yeni Köşk fayı. 23 Ekim 2011 yılında meydana gelen deprem de bindirme fayına bağlı olarak meydana geldi. 9 Kasım da meydana gelen deprem de doğrultu atılımlı bir fayda meydana geldi. Biz bu nedenle diyoruz ki yaklaşık olarak 50 kilometre uzunluğundaki Gürpınar fayında veya Beyüzümü fayına bağlı olarak bir deprem meydana gelirse, Van için büyük risk oluşturacaktır. Hem can hem de mal kaybı olacak" diye konuştu.