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VAN TSO: “Vergide terkin beklentimiz devam etmektedir”

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAN TSO) Yönetim Kurulu, vergi borçlarının terkin edilmesiyle ilgili bir çalışma yapılması gerektiğini bildirdi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:07
VAN TSO: “Vergide terkin beklentimiz devam etmektedir”

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAN TSO) Yönetim Kurulu, vergi borçlarının terkin edilmesiyle ilgili bir çalışma yapılması gerektiğini bildirdi.


VAN TSO’dan yapılan açıklamada, oda olarak 2011 depreminden sonra tahakkuk eden vergilerin 2011, 2012, 2013 yıllarını kapsayacak şekilde mutlak suretle terkin edilmesini, sonraki yılların da uzun vadede yapılandırılarak alınmasını talep ettikleri belirtildi. 2017 yılında çıkartılan 7020 Sayılı Yasa ile bir düzenleme getirilerek, vergi borçlarının 36 ay vadede ödenmesi karara bağlandığı ancak yapılandırmanın istenen sonucu vermediği belirtilen açıklamada, “Hükümetin bu konuda bir farkındalık oluşturarak yüzde 90’lara ulaşan yapılandırma bozulmaları ve vergi borçlarımızın terkin edilmesi ile ilgili bir çalışma yapması elzemdir” denildi.


Açıklamada, “1999 Kocaeli depreminden bu yana Türkiye’de bir takım uygulamalarla özellikle doğal afet yaşamış kentlerin yaşadığı yerel ekonomik krizleri aşmaları için hükümetler tarafından bir takım tedbirler alınmıştır. Bunun Van için yeniden düşülmesi ve uygulamada daha samimi ve cesur kararlar alınması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:07
  1. doğa

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