Van semalarında duygulandıran Türkiye haritası Van Gölü üzerinde gün batımıyla ortaya çıkan Türkiye haritası görenleri hem şaşırttı hem duygulandırdı.

Van'da gün batımıyla birlikte ortaya çıkan Türkiye haritası görenleri şaşırttı. Manzarayı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Şaşkınlıklarını gizleyemediler Van'ın Edremit ilçesinde en güzel şekilde izlenen gün batımı, her gün yüzlerce kişi tarafından izleniyor. Dün de Van Gölü üzerinde batan güneşi seyreden vatandaşlar, bulutların oluşturduğu Türkiye haritası karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

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