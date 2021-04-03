Van Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Van imsak ve iftar vakti ne zaman?

Her insan nefisinin muhasebesini belirli aralıklarla yapar. Bulunduğu şartlar içerisinde kendisiyle baş başa kalarak günahlarını düşünüp tövbe eder. Ramazan ayı, bu durum için ideal bir fırsat ayıdır. Çünkü oruç ibadetiyle nefis terbiye edilmeye uygun hale gelir. Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve Van imsak ve iftar vakitleri nelerdir?