Van Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Van imsak ve iftar vakti ne zaman?
Her insan nefisinin muhasebesini belirli aralıklarla yapar. Bulunduğu şartlar içerisinde kendisiyle baş başa kalarak günahlarını düşünüp tövbe eder. Ramazan ayı, bu durum için ideal bir fırsat ayıdır. Çünkü oruç ibadetiyle nefis terbiye edilmeye uygun hale gelir. Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve Van imsak ve iftar vakitleri nelerdir?
Nisan ayına girmemizle beraber mübarek Ramazan ayına da girmek üzereyiz. Bu yıl koronavirüs sebebiyle eskisi gibi iftar sofralarında buluşup yemek yiyemeyeceğiz ve iftardan sonra camilerde teravih namazları kılamayacağız. Ama buna rağmen Ramazan orucunu tutmayı aksatmamalıyız. Ramazan orucunu tutmak isteyen kişiler imsak ve iftar vakitlerini merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…
Ramazan ne zaman başlıyor 2021?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.
Ramazan Bayramı ne zaman 2021?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Diyanet Van İmsakiyesi 2021
Van'da ilk imsak 04.00'da ilk iftar 18.48'de olacak.