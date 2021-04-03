  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç Van Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Van imsak ve iftar vakti ne zaman?
Oruç

Van Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Van imsak ve iftar vakti ne zaman?

Her insan nefisinin muhasebesini belirli aralıklarla yapar. Bulunduğu şartlar içerisinde kendisiyle baş başa kalarak günahlarını düşünüp tövbe eder. Ramazan ayı, bu durum için ideal bir fırsat ayıdır. Çünkü oruç ibadetiyle nefis terbiye edilmeye uygun hale gelir. Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve Van imsak ve iftar vakitleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-03 15:58:00 -
Van Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Van imsak ve iftar vakti ne zaman?

Nisan ayına girmemizle beraber mübarek Ramazan ayına da girmek üzereyiz. Bu yıl koronavirüs sebebiyle eskisi gibi iftar sofralarında buluşup yemek yiyemeyeceğiz ve iftardan sonra camilerde teravih namazları kılamayacağız. Ama buna rağmen Ramazan orucunu tutmayı aksatmamalıyız. Ramazan orucunu tutmak isteyen kişiler imsak ve iftar vakitlerini merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

Ramazan ne zaman başlıyor 2021?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

Ramazan Bayramı ne zaman 2021?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Van İmsakiyesi 2021

Van'da ilk imsak 04.00'da ilk iftar 18.48'de olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek
Gündem

Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek

Rus uzman Nikolay Kostikin, ABD’li general Ben Hodges’in, Türkiye dahil Karadeniz ülkelerinin Rusya’ya karşı birleşmesi gerektiği yönündeki ..
Savaş an meselesi! 28 tabur asker sınırda
Dünya

Savaş an meselesi! 28 tabur asker sınırda

Rusya ile Ukrayna arasında 26 Mart'ta başlayan gerilim devam ediyor. Rusya gerçekleştirdiği tatbikatın ardından askerlerini geri çekmek yeri..
Bir ülke daha kararını duyurdu! 'Ukrayna'ya destek vereceğiz'
Dünya

Bir ülke daha kararını duyurdu! 'Ukrayna'ya destek vereceğiz'

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan Donbas krizine ilişkin Kiev yönetiminin yanında olduklarını söyledi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay