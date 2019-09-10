0553 313 94 23

Van polisi, okul çevreleri, yaya geçitleri ve okul servis araçları denetledi

.

10 Eylül 2019 Salı 09:47
Van polisi, okul çevreleri, yaya geçitleri ve okul servis araçları denetledi

Van’da polis ekipleri 81 ekip, 227 personel ile “Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri, yaya geçitleri ve okul servis araçları denetim uygulaması” gerçekleştirdi


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite çağındaki çocukların ve gençlerin başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması, eğitim ve öğretim hayatının güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla ülke genelinde 09 Eylül 2019 günü“Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri, yaya geçitleri ve okul servis araçları denetim uygulaması”gerçekleştirildiği belirtildi.


Açıklamanın devamında ise, “İlimizde; 07:00-09:00, 12:30-13:30 ve 15:00-18:00 arasında okul servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini arttırmak ve olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla okul servis araçları ve okullar çevresindeki yaya geçitlerinde, 11:00-15:00 arasında eğitim öğretim hayatının huzur ve güven ortamı içinde geçmesi amacıyla ilkokul, ortaokul ve lise çevreleri ile yakınında bulunan park, metruk bina, tütün ve alkol satışı yapan iş yerleri, kıraathaneler, internet kafe ve oyun solanları ile okul çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik, 19.00-21.00 arasında üniversite kampüsü dışında bulunan öğrenci yurtlarına yakın faaliyet gösteren umuma açık yerlere yönelik yapılan uygulamalara; 81 ekip, 227 personel katıldı.


Uygulama sonucunda; 144 okul çevresi, 155 umuma açık alan ve iş yeri kontrol edilmiş, 1 işyerinde 200 kilo 750 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. 153 araç kontrol edilmiş ve 37 araca cezai işlem uygulanmış, 807 şahıs sorgulanmış, 3 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımız aynı kararlılıkla bundan böylede devam edecektir” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 09:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Davutoğlu’nun ihraç metninde neler var? İşte ihraç nedeni olan 7 madde!
    1. Davutoğlu’nun ihraç metninde neler..
    2. Doğu’da en yüksek hava sıcaklığı..
    3. Amigo Orhan 3’lü tezahürat için ne..
    4. 42 Türk firmasından Londra çıkarması!
    5. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    6. Van polisi, okul çevreleri, yaya..
    7. İnegöl Belediyesinden 2 bin kişilik..
    8. Gaziantep'teki FETÖ/PDY operasyonu
    9. EURO2020 elemeleri puan durumu Avrupa..
    10. (Özel) Maltepe’de patenli gençlerin..
    11. Erdal Erzincan’dan 20 yıl sonra..
    12. 17 bin kişi havaalanında mahsur kaldı
    13. Osmanlı dönemindeki Bağdat,..
    14. Terlikle koşan minik kıza ayakkabı..
    15. Kuzey Kore’den yeni füze denemesi
    16. Kıyı balıkçılığına ’18 metre’ tehdidi
    17. MKE Ankaragücü bilet fiyatlarında..
    18. İsrail İHA'sı düşürüldü!
    19. Van’da PKK’ya ait 3 sığınak imha edildi
    20. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma..
    21. Aydınlı master Serkan Şengil, 2019’u 1..
    22. Karacasu’da görev yapan öğretmen,..
    23. İçişleri duyurdu! Aranan 946 kişi..
    24. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    25. (Özel) Büfede şakalaşma sonucu çıkan..
    26. Okul servislerinde aranan 946 kişi..
    27. Uğur Böceği kurs kayıtları başlıyor
    28. Elazığ’da, ‘Önce Aile’ konferansı
    29. Döviz kurları
    30. Kırtasiyelerde yoğun mesai
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı