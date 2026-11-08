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Kobi Van OSB’den Ankara’ya kritik temas!
Kobi

Van OSB’den Ankara’ya kritik temas!

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Van OSB’den Ankara’ya kritik temas!

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile bir araya gelerek bölgedeki mevcut yatırımlar ile yeni projeleri aktardı.

Van sanayisinin büyümesine yönelik temaslarını sürdüren Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Balıkesir’de düzenlenen istişare toplantısında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile görüştü.

 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Van OSB Başkanı Memet Aslan, Balıkesir’de OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ile Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Van sanayisini üst düzey platformda temsil eden Başkan Memet Aslan, program dahilinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

 

Bakan Yardımcısı İnan’a Van OSB projeleri sunuldu

Doğrudan Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile yapılan görüşmede Van OSB’nin mevcut altyapı durumu, imalat kapasitesi ve yürütülmekte olan üretime dönük projeler masaya yatırıldı. Başkan Aslan, kentin sanayi altyapısını güçlendirecek, istihdamı artıracak ve yeni yatırımcıların önünü açacak olan planlanmış projelerin detayını da Bakan Yardımcısı İnan’a aktardı.

 

“Van’ın kalkınma hamlesini kararlılıkla sürdüreceğiz”

Görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Van’ın üretim gücünü artırmak için tüm bakanlık nezdinde temasları aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Oruç Baba İnan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Van OSB’mizin üretim kapasitesini ve devam eden yatırımlarımızın son durumunu aktarma imkanı bulduk. Bölgemizin sanayi ve üretim merkezi haline gelmesi adına planladığımız yeni projeleri kendileriyle paylaştık. Bakan Yardımcımızın kentimize ve projelerimize gösterdiği yakın ilgi bizleri son derece memnun etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da güçlü desteğiyle Van’ın kalkınma hamlesini kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

 

Balıkesir’deki sanayi kuruluşlarının sorun ve taleplerinin de ele alındığı toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve çekilen hatıra fotoğrafıyla tamamlandı.

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