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Van merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu! 9 gözaltı

Van merkezli 10 ilde, terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 6'sı muvazzaf 9 örgüt mensubunun gözaltına alındığı bildirildi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:28
Van merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu! 9 gözaltı

Van merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "ardışık arama" ve "kripto şifreleme" yöntemlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldü.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince Van, İstanbul, Samsun, Sakarya, Antalya, Kayseri, Edirne, Bolu, Nevşehir ve Bitlis'te 6'sı muvazzaf 10 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 14:28
  1. Van
  2. Samsun
  3. Sakarya
  4. Nevşehir
  5. Kayseri
  6. İstanbul
  7. Edirne
  8. Bolu
  9. Bitlis
  10. Antalya
  11. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)
  12. FETÖ operasyonu
  13. Terörler mücadele

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