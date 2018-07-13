0553 313 94 23

Van Jandarma Komutanlığı'ndan "Çocuklarımız Güvende" uygulaması

Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından “Çocuklarımız Güvende” uygulaması yapıldı.

13 Temmuz 2018 Cuma 10:38
Van Jandarma Komutanlığı'ndan "Çocuklarımız Güvende" uygulaması

Okulların kapanması ile birlikte çocukların yaz tatillerini huzur ve güven ortamında geçirmelerini sağlamak maksadıyla Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak Van Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Çocuklarımız Güvende’ uygulaması yapıldı.

409 jandarma personeli ile gerçekleştirilen uygulamada; internet cafeler, park bahçeler, kahvehaneler, piknik ve mesire alanları, plajlar ile diğer umuma açık yerler denetlenirken, 3 bin 936 şahıs ile 487 servis aracının da kontrolü yapıldı.

Jandarma yetkilileri, çocukların güvenliği için bu tür uygulamalara devam edileceğini belirterek, “Özellikle yaz döneminde çocuklarımızın güvenliği için ailelerin kayıp olaylarına karşı mesire alanlarında onları yalnız bırakmamaları, çocukların boğulmalara karşı mutlaka ailelerinin kontrolünde Van Gölü’ne girmeleri önem arz ediyor” dedi.

Kaynak: İHA 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 10:38
  1. Türkiye
  2. Van Gölü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cari açık sorununa neşter vurulacak
    1. Cari açık sorununa neşter vurulacak
    2. Şehitlerin anısına bastırılan..
    3. Faiz ve enflasyon düşecek Türkiye..
    4. Acun Ilıcalı Adnan Oktar'dan gözaltına..
    5. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat..
    6. Diğerleri ölünce terörist böyle teslim..
    7. Online tatil pazarı yüzde 190 büyüdü
    8. Facebook'a veri sızdırma soruşturması
    9. Acun Ilıcalı 'Adnan Oktar'ın talebesi'..
    10. İhracatın yönetim kadroları belli oldu
    11. Damat online satış ile uçtu
    12. Adnan Oktar kediciğinden bomba Acun..
    13. Oktar sağlık kontrolünden geçirildi
    14. Adnan Oktar'ın adamı polisi..
    15. FED Başkanından faiz indirimi sinyali
    16. Yasin Öztekin kimdir?
    17. 657’de reform zamanı
    18. Meteorolojiden hafta sonu uyarısı!
    19. Van Jandarma Komutanlığı'ndan..
    20. Kedicik her şeyi anlattı! Çıplak namaz..
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Oktar, gözaltına alınmadan önce kiminle görüştü?
    Oktar, gözaltına alınmadan önce kiminle görüştü?
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...