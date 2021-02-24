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Ekonomi Van İpekyolu Belediyesi zabıta memuru alacak
Ekonomi

Van İpekyolu Belediyesi zabıta memuru alacak

Van İpekyolu Belediye Başkanlığı bünyesinde gerekli şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 14:17:00 -
Van İpekyolu Belediyesi zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adaylar başvuru belgelerini 22.03.2021 -26.03.2021 tarihleri arasında saat 16:00’a kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Hafıziye mah. Kazım Karabekir Cad. Serdar 2.Sk No:3 İpekyolu Belediyesi Merkez Binası 5. Kat İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adresine şahsen elden teslim etmeleri gerekiyor.

Adayların boy ve kilo ölçümü, başvuru tarihleri arasında başvurunun yapıldığı Hafıziye mah. Kazım Karabekir Cad. Serdar 2.Sk No:3 İpekyolu Belediyesi Merkez Binası 5. Kat İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde geçici olarak bulundurulacak Kurum İşyeri hekimi koordinatörlüğünde yapılacak.

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