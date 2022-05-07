Van-Hakkari kara yolunun 2 bin 730 rakımdaki Güzeldere Geçidi'nde etkili olan yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Başkale Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Güzeldere Geçidi kar ve tipi nedeniyle bugün saat 18.45 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır. Kesintisiz ulaşım için çalışmalar aralıksız devam ediyor, yol açılınca trafik tekrar sağlanacaktır" denildi. Peki, yarın Van’da hava nasıl olacak?

Van hava durumu 8 Mayıs Pazar

Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 8 Mayıs Pazar öğle saatlerinde Van, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Yağışların bölgenin yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin edilmektedir.