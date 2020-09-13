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Aktüel Van, Hatay ve Hakkari hudut hatlarında uyuşturucu ve sigara ele geçirildi
Aktüel

Van, Hatay ve Hakkari hudut hatlarında uyuşturucu ve sigara ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-13 13:21:18 -
Van, Hatay ve Hakkari hudut hatlarında uyuşturucu ve sigara ele geçirildi

ANKARA (AA) - Van, Hatay ve Hakkari hudut hatlarında 52,6 kilogram eroin, 11,8 kilogram esrar ile 17 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hudut Kartalarının sınırların güvenliği için yaptığı keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Van, Hatay ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 52 kilo 600 gram eroin, 11 kilo 832 gram esrar, 17 bin 770 paket kaçak sigara, 2 tabanca, 7 cep telefonu, 895 kutu hap, 40 usb kablo ve 50 şarj adaptörünün ele geçirildiği bildirildi.

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