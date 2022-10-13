Van halkından İranlı turist tepkisi: Bölgede fuhuş turizmi yapıyorlar

Van halkında, İranlı turistlerin bölgeye gelerek gerçekleştirdiği turizm faaliyetlerinin kapsamına yönelik rahatsızlığı giderek artıyor.

Van İslami Dayanışma Platformu (VİDAP) tarafından yayınlanan açıklamada, İranlı turistlerin şehirdeki "fuhuş turizminden" rahatsızlık duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada "Komşu ülke İran’dan turist olarak şehrimize gelen İranlılar kendi ülkelerinde rahatça yapamadıkları ahlaksızlık ve fuhşiyatı, şehrimizde buldukları fırsattan dolayı rahatça yapmakta ve yaymakta oldukları ve çok daha ileri gidilerek gazino,disko,bar adı altında şehrimizde kendi işletmelerini açtıkları, el broşürleri dağıtılarak ve açıkdan davet yapılarak kendi sapıklıklarına özellikle gençlerimizi de öz vatanımızda özlerinden devşirerek bir fuhşiyatın içerisine sürükledikleri görülmekte ve bu rahatsızlığı yediden yetmişe herkes dile getirmektedir." ifadelerine yer verildi.

Platform, söz konusu rahatsızlığa karşı farkındalık oluşturmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, ancak bunun ardından da doğrudan hedef alındıklarını aktardı:

"Toplumumuzu ifsat eden bu münkeri önlemek ve halkımızın bu rahatsızlığını dile getirmek adına 'Ticarete evet, içki ve fuhuş turizmine hayır' yazılı pankart hazırlayıp kiraladığımız ilan panolarına astırdık el broşürü olarak dağıttık. Sosyal medya üzerinden bir kaç kişinin bizlere küfürler ederek bu girişimimize karşı durduğu ve ilan panolarından sorumlu belediyenin de bu birkaç küfürbazın itirazına kayıtsız kalmayarak söz konusu afişin içeriğinde herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getirmelerine rağmen bunları toplattığına, sonrasında broşür asan gönüllülerimizin de ifadesi alınmak için gece yarısına kadar emniyette tutulduklarına şahit olduk."

Açıklama şu ifadelerle son buldu:

"Söz konusu fuhşiyatı yaymak için her tarafa afiş asıldığı, açıkca davet edildiği, sarhoş olunup halkımıza hakaretler edildiği, Güney Kore’den gelen misyonerlerin Hristiyanlığı açıkça yaydığı ilimizde bizlerin bu çabasının engellenmeye çalışılması bizleri derinden üzmekle birlikte düşünmeye de sevk etmiştir.

Van İslami Dayanışma Platformu olarak diyoruz ki: Esnafımız ticaretini yaparken toplumun ve özellikle gençliğin İslami ve ahlaki değerlerden uzaklaşıp ifsada uğramasına izin vermemelidir. Bu yangına hep birlikte su serpelim, yoksa yangın bu olaya tepki veren yahut vermeyen herkesin hanesini saracaktır. Bu minvalde özelde Van halkını genelde bu çağrımızın ulaştığı herkesi bu toplumsal çöküşe karşı durmaya ve destek vermeye davet ediyoruz."

MepaNews